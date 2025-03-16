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Matthew Richardson, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Dünya Rekoru Kırdı

Matthew Richardson, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda Dünya Rekoru Kırdı
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Büyük Britanyalı bisikletçi Matthew Richardson, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda erkekler sprint yarışında 9.041 saniye ile dünya rekorunu kırdı. Turnuva, Türkiye'nin Konya şehrinde gerçekleştiriliyor.

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda erkekler sprint yarışında pedal basan Büyük Britanyalı bisikletçi Matthew Richardson dünya rekoru kırdı.

Dünyanın en büyük pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde beş kıtadan 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu'nda sürüyor. 3. gün yarışlarında erkekler sprint kategorisinde mücadele eden basan Büyük Britanyalı bisikletçi Matthew Richardson 9.041 zaman ve 79 ortalama hız ile dünya rekoru kırıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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