Matteo Guendouzi'yi taşıyan uçak İstanbu'a indi
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Fransız orta saha Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a geldi.
- Fenerbahçe, Lazio'dan Matteo Guendouzi'yi transfer etmek için 30 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
- Matteo Guendouzi, Fenerbahçe ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- Matteo Guendouzi, perşembe günü saat 14.00 sularında İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'nin Lazio'dan transferi için anlaşma sağladığı Matteo Guendouzi, perşembe günü saat 14.00 sularında İstanbul'a geldi.
4.5+1 YILLIK ANLAŞMA
Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
KARİYERİ
Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Matteo Guendouzi; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi. Fransız orta saha, Lazio formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist kaydetti.