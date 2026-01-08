Matteo Guendouzi'yi taşıyan uçak İstanbu'a indi

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin Lazio'dan transferi için anlaşma sağladığı Matteo Guendouzi, perşembe günü saat 14.00 sularında İstanbul'a geldi.

4.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

KARİYERİ

Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Matteo Guendouzi; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi. Fransız orta saha, Lazio formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asist kaydetti.