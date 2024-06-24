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Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği

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Bayern Münih, transfer listesinde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Alman devi Hakan'a bonuslarla birlikte 9 milyon euroyu bulan bir maaş teklif edecek. Inter ise tecrübeli futbolcu için bonservis beklentisini 70 milyon euro olarak belirledi.

Alman devi Bayern Münih'in kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu transfer edebilmek için hazırladığı plan ortaya çıktı.

9 MİLYON EURO MAAŞ VERECEKLER

İtalyan basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, Inter'de 7 milyon euro'ya yakın maaş ve bonuslar kazanan 30 yaşındaki futbolcuya 9 milyon euro teklif edecek.

Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Öte yandan Bayern Münih'in yıldız orta saha için şu an için Inter'e bir resmi teklifinin olmadığı kaydedildi. İtalyan basınında daha önce yer alan haberlerde Inter'in Hakan için belirlediği bonservis beklentisinin 70 milyon euro olduğu yazılmıştı.

Masadaki rakam öyle böyle değil! Bayern Münih'te Hakan Çalhanoğlu seferberliği

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibiyle 40 maça çıktı. Hakan, bu karşılaşmalarda 15 gol attı ve 3 asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Bilal Yildiz:

Reklamlar baslamis.. yok yillik 9- bonservis 70 milyon. Tabi tabi

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