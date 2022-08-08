Haber : Masa tenisinde Özge Yılmaz şampiyon - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masa tenisinde Özge Yılmaz şampiyon

 - Güncelleme:
Masa tenisinde Özge Yılmaz şampiyon

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar masa tenisi finalinde İranlı rakibini mağlup eden Özge Yılmaz şampiyon oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar masa tenisi finalinde İranlı rakibini mağlup eden Özge Yılmaz şampiyon oldu. Sibel Altınkaya ise 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadınlar masa tenisinde Türkiye bir altın, bir bronz madalya kazandı. Finalde İran'dan Neda Shahshavari ile karşılaşan Özge Yılmaz, rakibini 4-2 yenerek altın madalyaya ulaştı. Kadınlar masa tenisinde mücadele eden diğer milli sporcu Sibel Altınkaya ile Kamerun'dan Hanffou Nana Sarih Mathilde Gabrielle da bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışmaların ardından düzenlenen törende kürsüye çıkan sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Özge Yılmaz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title