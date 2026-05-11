"Masa Tenisi Yurt Lig Türkiye Şampiyonası" finalleri Zonguldak'ta başladı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Masa Tenisi Yurt Lig Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ta 15 takım ve 90 sporcu ile başladı. Turnuva, 14 Mayıs'ta düzenlenecek final maçları ile sona erecek.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2025-2026 sezonu faaliyet programı kapsamında Kozlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Sinop, Antalya, Mersin, Niğde, Kütahya, Muğla, Bursa, Trabzon, Kars, Malatya, Adıyaman ve Samsun'dan 15 takım bünyesinde 90 sporcu katılıyor.

Turnuvanın açılış töreninde halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Müsabakalar, 14 Mayıs'taki final karşılaşmalarının ardından sona erecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençleri daha fazla bir araya getirmek için bu tür organizasyonların sayılarını artırdığını belirterek "Gençlerimize bakanlığımızın en iyi hizmetlerini sunmak için her zaman gece gündüz çalışmaya bizler de hazırız." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ekinci
