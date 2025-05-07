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Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Amasya'da Başladı

Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Amasya'da Başladı
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Amasya Spor Salonu'nda başlayan Masa Tenisi Navek Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'na 100 sporcu katılıyor. Lüleburgaz Zirvespor Antrenörü, kulübün hedeflerini ve genç sporcuların beklentilerini anlattı.

Masa Tenisi Navek Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası Amasya'da başladı.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya toplam 100 sporcu katıldı. Karşılaşmalarda sporcular kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonayı değerlendiren Lüleburgaz Zirvespor Kulübü Antrenörü Soner Polat, "Türkiye'nin seçilmiş en iyi 16 takımı burada. Bunun dışında ferdi, yıldız, ferdi çift ve karma maçlarımız da olacak. Biz yeni kurulan bir kulübüz yaklaşık 4 yıldır devam eden bir süreçte müsabakalara devam ediyoruz. Küçük ve minik çocuklarla biz yıldızlar Türkiye şampiyonasındayız. Tabii ki büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere doğru çocuklarımızı yetiştirerek devam etmek istiyoruz." dedi.

11 yaşındaki masa tenisi sporcusu Ece Naz Açıkgöz ise "Buradan bir derece yapmayı bekliyorum. Üç yıl daha yıldızlarda yarışma hakkım var. Küçüklerde bölge dördüncüsü oldum. İlk önce milli takıma girmek istiyorum. Ondan sonra olimpiyatlara gidip, bir derece yapmayı planlıyorum. BESYO okuyup ek meslek olarak masa tenisi antrenörlüğü yapmayı planlıyorum." diye konuştu.

15 Yaşındaki Nazlı Şahan da "Güzel dereceler bekliyoruz, takımımızı temsil etmek istiyoruz. Derece yapmak istiyoruz, inşallah." ifadelerini kullandı.

Şampiyona Amasya'da 5 gün devam edecek. Bu şampiyonada en iyi dereceleri yapanlar milli takıma seçilme şansını da yakalayacak.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Spor
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