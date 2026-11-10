Masa Tenisi Süper Ligi 1. etabında Fenerbahçe erkeklerde ve kadınlarda zirveye ulaştı

Masa Tenisi Süper Ligi 1. etabında Fenerbahçe erkeklerde ve kadınlarda zirveye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Masa Tenisi Süper Ligi 2026-27 sezonu 1. etap takım müsabakaları Ankara'da sona erdi. Fenerbahçe erkeklerde ve kadınlarda ilk sırayı alırken 2. etap 19-20 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.
Masa Tenisi Süper Ligi'nde 2026-27 sezonu 1. etap müsabakaları Ankara'da sona erdi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Ankara Şeker Spor Salonu'ndaki organizasyonda takım müsabakaları yapıldı.
Erkeklerde Fenerbahçe ilk sırada yer alırken Beşiktaş ikinci, Bupiliç Spor, üçüncü oldu.
Kadınlarda Fenerbahçe, etabı ilk sırada tamamlarken Çiltar MTSK ikincilik, Bursa Büyükşehir Belediye Spor ise üçüncülük elde etti.
Süper Lig'de 2. etap müsabakaları, 19-20 Aralık tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.
Kaynak: AA