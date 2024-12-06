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Masa Tenisi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları Adana'da Başladı

Masa Tenisi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları Adana'da Başladı
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig'in 2. etap müsabakaları, Adana'da 3 gün sürecek bir organizasyonla başladı. Adana'nın masa tenisi için önemli bir merkez olduğunu vurgulayan sporcular, ilk 8'e girme hedefiyle mücadele edecekler.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 2. etap müsabakaları Adana'da başladı.

Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda 3 gün sürecek müsabakalarda, 18 ilden 148 sporcu mücadele ediyor.

Müsabakaya Ankara'dan katılan paralimpik milli sporcu Neslihan Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'nın masa tenisi sporunda önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Takımların güzel bir ortamda mücadele ettiklerini anlatan Kavas, şunları kaydetti:

"Süper Lig'in 2. etabında Adana'dayız. Adana, masa tenisi anlamında Türkiye'de sayılı şehirlerden biri. Altyapısı ve üniversitesiyle masa tenisine değer katan bir şehir. Bu şehre gelmek bizi mutlu ediyor. Takım olarak heyecanlıyız. Hedefimiz, ilk 8'e girmek ve ardından kürsüde yer almak."

Milli sporcu Hakan Işık da geçen yıl müsabakalarda şampiyon olduklarını belirterek, galibiyetlerini devam ettirmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Nurşin Mağın - Spor
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