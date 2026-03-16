'Masa Tenisi Küçük Kızlar Müsabakaları' tamamlandı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Küçük Kızlar Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Müsabakaların ardından Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu il birinciliğini elde etti. İscehisar Şehit İsa Doğan Ortaokulu ikinci olurken, İscehisar Fatih Ortaokulu üçüncülüğü kazandı. Çobanlar Kale Ortaokulu ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. - AFYONKARAHİSAR

