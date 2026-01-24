Kayseri'de düzenlenen Mas Güreşi 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu tamamlandı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesinde yer alan branşlardan mas güreşinde 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu, Kayseri'de tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen kursa, farklı illerden antrenör adayları katıldı.

Kurs kapsamında teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Eğitimlerin sonunda ise kursiyerlere uygulamalı ve yazılı sınav yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Mas Güreşi Asbaşkanı Zekeriya Hopur, burada yaptığı açıklamada, 55 kursiyerin başvuru yaptığını söyledi.

Hava muhalefeti dolayısıyla kursa katılamayanların da olduğunu belirten Hopur, şunları kaydetti:

"Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuzun 2026 faaliyet raporunda yer alan Mas Güreşi 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu, 5 gündür Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde devam etmektedir. Bugün burada inşallah sınavlarını tamamlayıp Türkiye'de ilk kez açılan Mas Güreşi Antrenörlük Kursu'nda antrenörlük belgelerine sahip olacaklar. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımız Abdulhadi Turus'a ve bize ev sahipliği yapan, tüm kursiyerlerimize mas dağıtacak olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakcı'ya da teşekkür ediyoruz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da emeği geçenlere teşekkür etti.

Ordu'dan katılan kursiyer Merve Kaymak ise antrenör olduktan sonra bu sporun yaygınlaşması için çalışacağını ve Dünya Göçebe Oyunları'na gitmeyi hedeflediğini belirtti.

Sinop'tan katılan Hasan Mert ise gelenekleri yaşatmak için düzenlenen kursa katıldıklarını vurgulayarak, mas güreşinin ve Türk geleneğinin yaşaması için gayreti göstereceklerini ifade etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan mas güreşi antrenman setleri, kursiyerlere hediye edildi.