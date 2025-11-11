Haberler

Marvin Bracy-Williams'a Doping Cezası: 45 Ay Men

Güncelleme:
ABD'li sprinter Marvin Bracy-Williams, 2022 Dünya Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalya sonrası doping yaptığı gerekçesiyle 45 ay men cezası aldı. Testlerinin pozitif çıkmasının ardından Şubat 2024'te geçici olarak spordan uzaklaştırılmıştı.

Erkekler 100 metrede dünya ikinciliği bulunan ABD'li atlet Marvin Bracy-Williams, doping yaptığı gerekçesiyle 45 ay men cezası aldı.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 31 yaşındaki Bracy-Williams, testlerinin pozitif çıkmasının ardından Şubat 2024'te geçici olarak spordan uzaklaştırıldı.

Başlangıçta soruşturmayı engellemeye çalışan ancak daha sonra ihlalleri kabul eden ABD'li sprinter, 45 ay men cezasına çarptırıldı.

Bracy-Williams, aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan ABD 4x100 metre bayrak takımında da yarışmıştı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
