Marvin Bracy-Williams'a Doping Cezası: 45 Ay Men

Erkekler 100 metrede dünya ikinciliği bulunan ABD'li atlet Marvin Bracy-Williams, doping yaptığı gerekçesiyle 45 ay men cezası aldı.

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 31 yaşındaki Bracy-Williams, testlerinin pozitif çıkmasının ardından Şubat 2024'te geçici olarak spordan uzaklaştırıldı.

Başlangıçta soruşturmayı engellemeye çalışan ancak daha sonra ihlalleri kabul eden ABD'li sprinter, 45 ay men cezasına çarptırıldı.

Bracy-Williams, aynı şampiyonada gümüş madalya kazanan ABD 4x100 metre bayrak takımında da yarışmıştı.