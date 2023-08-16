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Martin Linnes'ten Galatasaray maçı hakkında açıklama: Dört gözle bekliyorum

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Molde'de forma giyen ve aynı zamanda takımın kaptanı olan Martin Linnes, Galatasaray maçını dört gözle beklediğini ifade etti. Norveçli oyuncu, 2016-2021 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve 146 maça çıkmıştı. Linnes, "Orada yaklaşık 6 harika yıl geçirdim. Bu benim için çok özel olacak" ifadelerini kullandı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, sarı kırmızılı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımın eski yıldızı, Galatasaray maçı için sabırsız olduğunu söyledi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Linnes yaptığı açıklamada, "Dört gözle Galatasaray maçını bekliyorum. Orada yaklaşık 6 harika yıl geçirdim. Bu benim için çok özel olacak" dedi.

GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ

Klaksvik'i eleyen Molde'de galibiyet golünü takımın kaptanı olan Martin Linnes kaydetti. Norveçli oyuncu, 2016-21 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Martin Linnes Galatasaray Spor Haberler

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