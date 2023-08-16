Martin Linnes'ten Galatasaray maçı hakkında açıklama: Dört gözle bekliyorum

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rakibi Molde'de forma giyen ve aynı zamanda takımın kaptanı olan Martin Linnes, Galatasaray maçını dört gözle beklediğini ifade etti. Norveçli oyuncu, 2016-2021 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve 146 maça çıkmıştı. Linnes, "Orada yaklaşık 6 harika yıl geçirdim. Bu benim için çok özel olacak" ifadelerini kullandı.