Marsiyla, Cengiz Ünder'i resmen kadrosuna kattı! Sözleşmenin detayları belli oldu

Fransa'nın köklü kulübü Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in bonservisini aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fransız ekibi matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyince zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. Mavi-beyazlı kulüp, Roma'ya Cengiz Ünder için 8.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

MUKAVELESİ 5 YILLIK

Marsilya, performansıyla büyük beğeni toplayan 24 yaşındaki futbolcu de 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Cengiz Ünder bu sezon mavi-beyazlı formayla 37 maça çıkarken 11 gol, 4 asistle 15 gole direkt katkıda bulundu. Cengiz'in yıllık kazancı 3 milyon euro olacak.

1 MİLYON 680 BİN EURO

Marsilya'nın satın alma opsiyonunu kullanmasından Medipol Başakşehir de karlı çıktı. İstanbul temsilcisi bonservis bedelinin yüzde 20'si olan 1 milyon 680 bin euroyu kasasına koyacak.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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