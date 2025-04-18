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Marmaris'te MIYC Trio Cup Yat Yarışları Sonuçlandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 5. ayak mücadelesi tamamlandı. Türkiye ve Rusya'dan katılan yelkenli yatların mücadele ettiği yarışta, dereceye giren yelkenciler ödüllerini almak üzere hazırlıklara başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen, yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları, 5. ayak mücadelesiyle sona erdi ve şampiyon yelkenciler belli oldu.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup yarışlarının 5. ayak mücadelesiyle şampiyona tamamlandı.

5. ayak yarışlarına, Türkiye ve Rusya'dan 3 yelkenli yat ile 9 sporcu katıldı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın kulüp bahçesinde düzenlediği dümenci toplantısının ardından bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, yarışa başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, iki grup halinde yarışarak finişe geldi.

5 ayaktan oluşan Trio Cup'ta dereceye giren yelkenciler, pazar günü düzenlenecek törenle kupalarını alacak.

Kupanın 5. ayak sonunda genel klasmanda dereceye giren yatlar ve dümencileri şöyle sıralandı:

ORC A

1- Imagine (Zafer Öznur)

2- Strekoza (Mikhail Mischenko)

3- Anyway (David Tsogoev)

ORC B

1- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)

2- Tok Sailing (Onur Tok)

3- Aleksandriya (İlya Strakh)

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Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
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