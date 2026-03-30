Marmaris'te 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlıkları

Marmaris'te 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlıkları
Marmaris, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak. Yarış nedeniyle bazı yollar 27-29 Nisan tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. Belediye, vatandaşların alternatif güzergah kullanmalarını önerdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl 61'incisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üç günlük etapları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 26 Nisan'da Çeşme'den başlayacak. Aydın, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Antalya etaplarının ardından dev tur, 3 Mayıs'ta Ankara'da sona erecek.

Yarışın önemli duraklarından Marmaris'te heyecan üç gün sürecek. Program kapsamında 27 Nisan'da Aydın-Marmaris, 28 Nisan'da Marmaris-Kıran ve 29 Nisan'da Marmaris-Fethiye etapları gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışlar nedeniyle ilçedeki bazı ana arterlerde geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

Özellikle Marmaris giriş yolu, Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı'nda belirli saatlerde uygulanacak yol kapamalarına ilişkin açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için söz konusu tarihlerde dikkatli olmaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri ve planlarını buna göre yapmaları önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu düzenlemelerin sporcuların güvenliği ve yarış parkurunun sağlıklı işleyişi amacıyla hayata geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı

MİT'ten casus avı! 12 yıldır köşe bucak kaçıyordu, sonunda yakalandı
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler

Erkek futbolcular için söyledikleri tartışma yarattı
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Görüntüdeki kız konuştu!
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

Türkiye karşısında tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü