Marmaris'te Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Rüzgar Gibi Geçti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri dahilinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Üstündağ tarafından organize edilen protokol üyeleri arasındaki dostluk maçı, sporseverlere keyifli anlar yaşattı.

İlçedeki kurum temsilcilerinin ve spor gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte birlik, dayanışma ve sporun birleştirici gücü ön plana çıkması amaçlandığı belirtildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, karşılaşmayı tribünden takip etti. Müsabaka boyunca her iki takımı da destekleyen Kaymakam Kaya, Amatör Spor Haftası'nın spor bilincini artırma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Kaya, sporun dostluk ve fair-play ruhuyla yapılmasının önemine dikkat çekti. Karşılaşmanın ardından sporcularla bir araya gelen Kaymakam Kaya, tatlı ikramında bulunarak katılımcılara teşekkür etti. - MUĞLA