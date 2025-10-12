Marmaris Spor Kompleksi İnşaatında Sona Geliniyor

Marmaris'te içinde gençlik merkezi, tenis kortları ve spor salonu bulunan Marmaris Spor Kompleksi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, yapımı devam eden ve kasımda açılması planlanan Marmaris Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Kaya ve Açıkbaş'a İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Üstündağ, projedeki gelinen son aşama hakkında detaylı bilgi verdi.

Kaya, spor kompleksinin gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bir araya gelebileceği güzel bir merkez olacağını söyledi.

Kompleks içindeki spor salonunun sporcuların antrenman yapabileceği ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilebileceği modern bir tesis olacağını aktaran Kaya, "Sporun ilçemizdeki gelişimine büyük katkı sağlayacak bu tesislerin, gençler için önemli bir kazanım. Kompleksimizin yapımında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Marmaris Spor Kompleksi'nde, 2 bin kişilik seyirci kapasiteli salon, 4 adet bireysel antrenman salonu, basketbol, voleybol, hentbol antrenman sahası, tenis kortları ve gençlik merkezi bulunuyor.