Haberler

Marmaris Belediyespor'un İsim Sorunu: Milas FK Olarak Mücadele Ediyor

Marmaris Belediyespor'un İsim Sorunu: Milas FK Olarak Mücadele Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege futbolunun önemli temsilcisi Marmaris Belediyespor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e dönerken isim değişikliği sorunuyla karşılaştı. Futbol Federasyonu, kulübün isim değişikliğine onay vermediği için takım Milas FK adıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Kadrosunda deneyimli futbolcular bulunduran takım, ilk maçında 1923 Afyonkarahisar SK ile 0-0 berabere kaldı.

EGE futbolunu yıllarca üst liglerde temsil eden, bu sezon yıllar sonra yeni yapılanmayla Bölgesel Amatör Lig'e dönen Marmaris Belediyespor, isim değişikliğine onay çıkmadığı için Milas FK adıyla mücadele ediyor. 2009'da profesyonel liglerden çekilip, bu sezon ilçede elbirliğiyle sporda yeni yapılanmaya giden Marmaris Belediyespor, sezon öncesi Doktor Alp Milasspor'un yarışmacı haklarını devraldı. Milas ekibi, kulübü devretmeden önce sponsorluk anlaşmasının bitmesiyle adını Milasspor Futbol Spor Kulübü olarak tescil ettirdiği için aynı sezon içinde ikinci isim değişikliğine Futbol Federasyonu'ndan onay çıkmadı.

Kadrosuna Cenk Özbey, Onur Kıntaş, Mustafa Değirmenci ve Soner Birinci gibi yıllarca üst liglerde oynayan tecrübeli futbolcuları katan Marmaris ekibi, Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'un ilk haftasında grubun iddialı takımı 1923 Afyonkarahisar SK'yla evinde 0-0 berabere kaldı. Maçı Marmaris İlçe Stadı'nda, tarihi renkleri olan siyah-beyazlı formayla taraftarı önünde oynayan Marmaris ekibi, sahaya Milas FK adıyla, Milas logosuyla çıkmak zorunda kaldı. İsim sıkıntısına çözüm arayan Marmaris Belediyespor, bu sezonluk takımın önüne Marmaris adını isim sponsorluğu olarak koymak için girişim yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'yi küplere bindiren miting: Türkiyemizi ayaklar altına aldılar, yazıklar olsun

Bahçeli'yi küplere bindiren miting: Türkiyemizi ayaklar altına aldılar
Bella Hadid'ten ruh sağlığı itirafı: Bu bir zayıflık değil

Uzun süredir hastalıkla savaşan ünlü isimden yürek burkan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.