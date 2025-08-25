Markus Gisdol: 'Zamana İhtiyacımız Var'

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takım halinde çalışmaya ve zaman geçirmeye ihtiyacımız var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray'a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "4-0 kulağa ağır geliyor. Galatasaray'da bugün daha iyi olan taraftı. Ancak maça geri dönüp, detaylara baktığımızda ilk golü yemeden önce önemli bir gol fırsatı yakalamıştık. Ancak Galatasaray gibi takımlar iyi konsantre olmadığınızda tek bir şansta bile golü bulabiliyorlar. İkinci yarı geri dönmeye çalıştık. Bunun için mücadele ettik. İkinci yarının başlamasından 1 dakika sonra ikinci golü yedik. Sonrasında skoru 2-1 yapmak için önemli fırsatlarımız da oldu. Bu anlarda da ne yazık ki golü bulamadık. Şunu kabul etmemiz lazım biz Galatasaray seviyesinde değiliz. Tabii ki bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız. Takımımızı geliştirmek adına daha da zamanımız olduğunu söylemek istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Çok iyi oyuncular dahi zamana ihtiyaç duyarlar"

Daha çok zaman geçirmeye ihtiyacımız var diyen Gisdol, "Transferle bu dönemlerde çok önemli şeylerdir. Bazı oyuncularımız bize çok geç katıldılar. Tabii ki her hafta yeni bir oyuncu gelirken takımı geliştirmek kolay değil. Umut ediyorum en kısa zamanda transferlerimizi bitirmiş olacağız. Çünkü takım halinde çalışmaya ve zaman geçirmeye ihtiyacımız var. Çok iyi oyuncular dahi zamana ihtiyaç duyarlar. Maçın hemen ardından böyle bir durumda konuşmanın iyi olduğunu düşünmüyorum. Ancak hafta içi bu durumla ilgili Bilal'le bir konuşmamız olacaktır" şeklinde konuştu. - KAYSERİ