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Denizli Basket, Sırp Uzun Pecarski'yi Kadrosuna Kattı

Denizli Basket, Sırp Uzun Pecarski'yi Kadrosuna Kattı
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Y. Denizli Basket, yeni sezon için uzun rotasyonunu Sırp oyuncu Marko Pecarski ile güçlendirdi. 26 yaşındaki 2.08'lik uzun forvet, daha önce 24 maçta 11.1 sayı ortalamasıyla oynadığı Denizli'ye geri döndü. Avrupa U18'de MVP seçilen Pecarski, pota altı ve ribaund katkısıyla dikkat çekiyor.

Y. Denizli Basket, yeni sezon öncesi uzun rotasyonuna Sırp oyuncu Marko Pecarski'yi dahil etti. 26 yaşındaki basketbolcu, Denizli temsilcisiyle anlaşarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Y. Denizli Basket, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Denizli temsilcisi, 2000 doğumlu Sırp uzun forvet Marko Pecarski ile anlaşma sağladı. 2,08 metre boyundaki Pecarski, 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda görev yapabiliyor. Transferle birlikte Denizli Basket, uzun rotasyonunu da güçlendirmiş oldu. Genç yaşına rağmen Avrupa basketbolunda önemli deneyim kazanan Pecarski, özellikle pota altındaki etkinliği ve ribaundlardaki katkısıyla dikkat çekti. Sırp basketbolunun önemli altyapı oyuncuları arasında gösterilen Pecarski, genç milli takımlarda da başarılı bir kariyer geçirdi. 2018 FIBA Avrupa U18 Şampiyonası'nda Sırbistan ile şampiyonluğa ulaşan oyuncu, turnuvanın MVP'si seçilmişti.

Denizli'de 24 maçta 11,1 sayı

Pecarski'nin Yukatel Denizli Basket macerası 2023-24 sezonunda gerçekleşti. Denizli ekibinin formasını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24 maçta giyen oyuncu, maç başına 25,1 dakika süre aldı. Sırp basketbolcu bu süreçte 11,1 sayı, 5,6 ribaund ve 0,8 asist ortalamaları yakaladı. Üç sayılık atışlarda ise yüzde 41 isabet oranına ulaştı. Pecarski, sezon içerisinde önemli skor katkıları da verdi. Beşiktaş karşısında 19 sayı ve 3 ribaund üreten oyuncu, Denizli'nin hücumdaki önemli silahlarından biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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