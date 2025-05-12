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Marko Guduric: EuroLeague Final Four'a Hazırız

Marko Guduric: EuroLeague Final Four'a Hazırız
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Fenerbahçe Beko'nun deneyimli oyuncusu Marko Guduric, EuroLeague Final Four öncesinde takım olarak özel bir etkinlikte bulunduklarını ve yoğun baskı altında hazır olmaları gerektiğini ifade etti. Takımın rotasyon gücüne vurgu yaparak, hedeflerinin başarılı olmak olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE Beko'nun deneyimli basketbolcusu Marko Guduric, "Özel bir etkinlik. Tek maç ve çok fazla baskı var üzerimizde. Gücümüz rotasyonumuz. Her şeye hazır olmamız gerekiyor" dedi.

7'nci kez EuroLeague Final Four'da mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko'da medya günü düzenlendi. Deneyimli basketbolcu Marko Guduric, medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Final Four'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Marko Guduric, "Hedefimiz buydu. O yüzden çok mutluyuz. Hazırlanmaya ve forma girmeye çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

'ROLÜMÜZÜ DOĞRU UYGULARSAK BAŞARILI OLACAĞIZ'

Tarık Biberovic'in kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Guduric, "Tarık'a teşekkür ediyorum. İşimi yapmaya ve elimden gelen yardımı sağlamaya çalışıyorum. Her şey takımla ilgili. Burası Fenerbahçe. Rolümüzü doğru uygularsak başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic'in NBA'ye gidebilecek olması hakkında da konuşan Guduric, "Fenerbahçe olarak tabii ki tutmaya çalışıyoruz. Her basketbolcunun hedefi NBA oluyor. İyi bir fırsat çıkarsa gidebileceğini konuştuk. Daha sonra tekrar Türkiye ve Fenerbahçe'ye dönebilir. Fenerbahçe olarak onu burada tutmak isteriz" dedi.

Marko Guduric sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Özel bir etkinlik. Tek maç ve çok fazla baskı var üzerimizde. Gücümüz rotasyonumuz. Her şeye hazır olmamız gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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