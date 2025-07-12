Mark van Bommel'in Oğlu Ruben, babasının efsane olduğu kulübe imza attı

Mark van Bommel'in Oğlu Ruben, babasının efsane olduğu kulübe imza attı
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20 yaşındaki Ruben van Bommel, babası Eski Hollandalı futbolcu Mark van Bommel'in efsanesi olduğu PSV Eindhoven'a 15.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan ve yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren PSV Eindhoven, sürpriz bir transfere imza attı.

BABASININ İZİNDEN GİTTİ

PSV Eindhoven, AZ Alkmaar forması giyen Ruben van Bommel'i kadrosuna kattı. Ruben van Bommel, böylece babası Mark van Bommel'in efsanesi olduğu PSV Eindhoven'a imza atarak onun izinden yürümeye devam etti. Genç van Bommel, PSV'ye 15.8 milyon euro karşılığında transfer oldu ve Hollanda ekibinin tarihindeki en pahalı transferi oldu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar ile 33 maça çıkan 20 yaşındaki yıldız isim, bu maçlarda 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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