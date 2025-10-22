Haberler

Mario Lemina: Şampiyonlar Ligi'nde Her Şey Olabiliyor

Güncelleme:
Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beklenmedik sonuçların olabileceğini ve her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca Victor Osimhen'in en iyi forvet olduğunu belirtti.

GALATASARAY'IN Gabonlu orta sahası Mario Lemina, "İlk maçtı. Beklemediğimiz bir şeydi. Şampiyonlar Ligi'nde bunlar olabiliyor. Dünkü sonuçları da gördünüz. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde her şey olabiliyor. Her an hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yüzde 100 olarak sahaya çıkmamız gerekiyor" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın 32 yaşındaki Gabonlu orta sahası Mario Lemina basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk hafta Eintracht Frankfurt'a karşı alınan 5-1'lik mağlubiyetin beklemedikleri bir sonuç olduğunu ifade eden Mario Lemina, "İlk maçtı. Beklemediğimiz bir şeydi. Şampiyonlar Ligi'nde bunlar olabiliyor. Dünkü sonuçları da gördünüz. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde her şey olabiliyor. Her an hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yüzde 100 olarak sahaya çıkmamız gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

'VICTOR OSIMHEN ŞU ANA KADAR OYNADIĞIM FORVETLER ARASINDA EN İYİSİ'

Victor Osimhen'in inanılmaz bir oyuncu olduğunu ifade eden Mario Lemina, "Açıkçası çok pozitif bir etkisi var. Arkadaşım olduğu için bunu söylemiyorum. İnanılmaz bir forvet olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar oynadığım forvetler arasındaki en iyisi. Kendisinden çok şey veriyor. Takıma yardımcı olmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

'DEFANSIMIZIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Lucas Torreira'yla beraber oynadığında hücum ve savunmaya önemli desteklerde bulunduklarına değinen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Ne olduğunu tam olarak söylemem zor. Baktığınız zaman iki tane agresif oyuncunun olması tabi ki karşı takıma yönelik olarak zorlayıcı oluyor. İleriye doğru gidebiliyoruz. Dolayısıyla forvet hattına yardımcı oluyoruz. Topları kapıp geçiş sağlayabiliyoruz takıma. Bu da forvetlerimizin işine yarıyor. Aynı zamanda defansımızın işini kolaylaştırıyoruz" sözlerini sarf etti.

'GABON'DA DA YÜZDE 100'MÜ GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Kendisini çok iyi hissettiğini, bu yılın önemli olduğuna vurgu yapan Lemina, "Kendimi iyi hissediyorum. Bunun yanında milli takım var. Orada da hedeflerim var. Takım hedeflerimiz de var. Sadece bireysel anlamda değil. Tabi Gabon'da da yüzde 100'mü göstermek istiyorum. Benim ve kulüp için çok önemli bir sene olacak" dedi.

'ARDI ARDINA MAÇLAR OYNADIĞINIZ ZAMAN OTOMATİK OLARAK AĞRILAR OLABİLİYOR'

Karşılaşma sonunda kasığını tutması üzerine gelen bir soruya Gabonlu orta saha, şöyle cevap verdi:

"Ardı ardına maçlar oynadığınız zaman otomatik olarak ağrılar olabiliyor. Bir şey olmasındansa bunun yerine oynamamayı tercih ediyorum her zaman."

Son olarak Mario Lemina, hedefinin ise her şeyi kazanmak olduğunu dile getirerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
