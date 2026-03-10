Haberler

Mario Lemina bu sezonki ilk golünü Liverpool'a attı

Mario Lemina bu sezonki ilk golünü Liverpool'a attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Liverpool maçında attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı ve kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk oyuncu oldu.

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Liverpool maçıyla bu sezonki ilk golünü kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Gabonlu futbolcusu Mario Lemina kaydetti. Müsabakanın 7. dakikasında Gabriel Sara'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Victor Osimhen'in kafayla indirdiği topu kale önünde Lemina kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu ayrıca kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gol attı.

Maça 11'de başlayan Mario Lemina, 77. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

Dünya Kupası öncesi herkesi şok etti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti