Mario Lemina: Liverpool'dan 3 Puan Almak İstiyoruz

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Liverpool maçında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 22.00'de sahasında İngiliz takımı Liverpool ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bulunan Turgay Vardar Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, açıklamalarda bulundu. Çok büyük bir maça çıkacaklarını söyleyen Lemina, "Çok zor bir rakibe karşı oynayacağız. Liverpool, dünyanın en iyi takımlarından biri ama biz bu maça pozitif yaklaşıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi futbolculardan oluşuyoruz. Rakip zor da olsa 3 puan almak istiyoruz. Ümit ediyorum ki bu sene büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.

"Agresif olmak ve rakibe boşluk bırakmamak önemli"

Daha önce Liverpool'a karşı forma giydiğini ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, "Liverpool'un nasıl bir takım olduğunu biliyorum. Bu maç, sadece bir oyuncuyla ilgili olmayacak. Sadece bir oyuncuyla çözülecek bir maça çıkmayacağız. Takımımızda birçok iyi oyuncu var. Takım kimyası çok önemli olacak. Ben de üzerime düşeni yapmak istiyorum. İyi bir kimyamız var. Agresif olmak ve rakibe boşluk bırakmamak önemli olacak. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarın bizimle gurur duymasını istiyoruz. Biz, de kendimizle gurur duymak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hazır olmamız gerekiyor"

Premier Lig'de son hafta Liverpool'un deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 mağlup olması için ise Mario Lemina, "Bu dönemde Liverpool'un zayıf olduğunu söylemek doğru olmaz. Sahamızda oynayacağımız için kendimize güvenmemiz lazım. İlginç bir maç olacak. Nasıl bir reaksiyon göstereceklerini bilmiyoruz. Hazır olmamız gerekiyor. Sezon içinde çok fazla maç kaybetmiyorlar. Biz de sezon içinde çok fazla maç kaybetmiyoruz. Bu maç için konsantre olmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Deplasmanda Eintracht Frankfurt'a karşı 5-1 mağlup oldukları mücadele hakkında da konuşan Lemina, "Eintracht Frankfurt maçının başında iyi oynadık. Bu tarz maçlarda ufak hatalar maçın gidişatını etkiliyor. Onlar gol atmadan önce 2-0'ı bulabilirdik. Gerçekten değişik bir maçtı. Bu farkla maçı kaybetmeyi hak etmedik. Tekrardan odaklanmamız gerekiyor. Maça nasıl başladıysak öyle devam etmeliyiz. Yeni bir maç var önümüzde. Oradaki ilk 35 dakikadan daha iyisini yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL