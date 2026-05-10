Haberler

Mario Lemina: "Her şeyi kazanmak istiyoruz"

Mario Lemina: 'Her şeyi kazanmak istiyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, şampiyonluk sonrasında gelecek sezon için iddialı açıklamalarda bulundu. Takım olarak tüm kupaları kazanmayı hedeflediklerini belirten Lemina, taraftarlar ve teknik ekibe de teşekkür etti.

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, gelecek sezon bütün kupaları kazanmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk için gururlu ve mutlu olduklarını aktaran Lemina, "Bunun için çok çalışıyorduk. Gerçekten zor ve uzun bir sezon oldu. İyi iş çıkardık, taraftarlar harikaydı, teknik ekip de çok iyi iş çıkardı. Bu yüzden herkesi tebrik ederim" diye konuştu.

Gelecek sezon hakkında düşüncelerini paylaşan Gabonlu futbolcu, "Her şeyi kazanmak istiyoruz, yapmak istediğimiz şey bu. Maalesef kupayı kazanamadık ama gelecek yıl neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray taraftarlarına da destekleri için teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

İsrail'in İran'a saldırmadan önce Irak çölünde gizli karakol kurduğu ortaya çıktı

İran savaşı öncesi kurulmuş! Çölün ortasında gizli karakol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Galatasaray'dan son yılların en büyük göndermesi! Resimdekilere dikkat
Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı

Milyonların hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj

Söyledikleri taraftarı havalara uçurur