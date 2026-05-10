Mario Lemina: 'Her şeyi kazanmak istiyoruz'

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, gelecek sezon bütün kupaları kazanmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyon oldu. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk için gururlu ve mutlu olduklarını aktaran Lemina, "Bunun için çok çalışıyorduk. Gerçekten zor ve uzun bir sezon oldu. İyi iş çıkardık, taraftarlar harikaydı, teknik ekip de çok iyi iş çıkardı. Bu yüzden herkesi tebrik ederim" diye konuştu.

Gelecek sezon hakkında düşüncelerini paylaşan Gabonlu futbolcu, "Her şeyi kazanmak istiyoruz, yapmak istediğimiz şey bu. Maalesef kupayı kazanamadık ama gelecek yıl neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray taraftarlarına da destekleri için teşekkür etti. - İSTANBUL

