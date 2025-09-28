Haberler

Mario Krstovski, Boluspor'a Karşı 4. Golünü Attı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbulspor'un Kuzey Makedonyalı santrforu Mario Krstovski, Boluspor ile oynanan karşılaşmada attığı golle bu sezonki 4. golüne ulaştı. İstanbulspor, maçta Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbulspor'un Kuzey Makedonyalı santrforu Mario Krstovski, Boluspor karşısında kaydettiği golle bu sezonki 4. golüne ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-siyahlıların golcüsü Mario Krstovski, karşılaşmanın 9. dakikasında fırsatçılığını konuşturarak rakip ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon çıktığı 7. müsabakada 4. golüne ulaştı.

İstanbulspor'da ikinci sezonunu geçiren Mario Krstovski, bu sezon Ümraniyespor'a 2, Çorum FK'ya karşı da 1 gol kaydetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İş insanı Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Eski medya patronu hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
007 James Bond filminde oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar

007 James Bond'da oynayan Hatice Teyze'yi üzen karar
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde dikkat çeken parke detayı! İnceleme raporunda ortaya çıktı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili gündem yaratacak detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.