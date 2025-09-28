Mario Krstovski, Boluspor'a Karşı 4. Golünü Attı

İstanbulspor'un Kuzey Makedonyalı santrforu Mario Krstovski, Boluspor karşısında kaydettiği golle bu sezonki 4. golüne ulaştı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-siyahlıların golcüsü Mario Krstovski, karşılaşmanın 9. dakikasında fırsatçılığını konuşturarak rakip ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon çıktığı 7. müsabakada 4. golüne ulaştı.

İstanbulspor'da ikinci sezonunu geçiren Mario Krstovski, bu sezon Ümraniyespor'a 2, Çorum FK'ya karşı da 1 gol kaydetmişti. - İSTANBUL