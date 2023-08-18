Maribor Teknik Direktörü: Penaltı kırılma anıydı

Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar, Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikleri maçta takımının değerlendiremediği penaltının karşılaşmanın kırılma anlarından biri olduğunu söyledi. Krznar, maçın durdurulmasının her iki takımı da etkilediğini belirtti.

Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettikleri Fenerbahçe'ye 3-0 yenilerek organizasyona veda ettikleri maçta takımının değerlendiremediği penaltının karşılaşmanın kırılma anlarından biri olduğunu söyledi.

Ljudski Vrt Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Krznar, ikinci yarıda tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle maçın durdurulmasını değerlendirerek, bu durumun her iki takımı da etkilediğini belirtti.

Krznar, "Tabii ki maçın sonuna doğru risk aldık ve risk almak her zaman iyi sonuç getirmez, özellikle böylesi güçlü bir rakibe karşı risk almak tehlikelidir. Fenerbahçe de bu durumu değerlendirdi." ifadelerini kullandı.

Slovenya temsilcisinin futbolcularından Max Watson, Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibe karşı yakalanan tüm pozisyonların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, ancak maçta elde ettikleri fırsatları kullanamadıklarını kaydetti.

Marcel Lorber ise maçın durdurulmasını değerlendirerek, "Bunun oyuncular için iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü ısınan vücut soğuyor ve sakatlanma olasılığı da artıyor." diye konuştu.