Acun Ilıcalı'nın takımı Maribor, şampiyonluk şansını sürdürüyor

Slovenya Ligi'nde Maribor, NK Bravo'yu 2-0 yenerek ligdeki ikinci sıradaki yerini korudu. Maçta N. Viher ve Hillal Soudani'nin golleriyle galip gelen Maribor, şampiyonluk yolundaki umudunu artırdı.

SLOVENYA Ligi'nde bu hafta kendi sahasında NK Bravo ile karşılaşan Maribor, 2-0'lık skorla kazanan taraf oldu. Karşılaşmada 16'ncı dakikada N. Viher'in attığı golle öne geçen Maribor, uzatma anlarında 90+4'te Hillal Soudani'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Slovenya Ligi'nde lider NK Celje'nin ardında 2'nci sıradaki yerini koruyan Maribor, zirve takibini sürdürürken Acun Ilıcalı'nın takımı, aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yolundaki umudunu artırdı.

Maribor önümüzdeki hafta kendi sahasında NK Radomlje'yi konuk edecek.

