Mardin'de 'Sky Adventure' motosiklet yarışması heyecanı

MARDİN'in Savur ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek 'Sky Adventure' etkinliği başladı. Yarışmalarda 32 motosiklet sürücüsü, zorlu parkurda birincilik yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Savur Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Mardin'in Savur ilçesinde Türkiye'nin tek 'adventure' konseptli motosiklet yarışı düzenleniyor. 2 gün sürecek yarışmada, sporcular 55 kilometrelik zorlu dağ parkurunda zamana karşı mücadele etti. Yarış güzergahındaki kültürel alanlar ve dağ yollarından geçerek bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini gözler önüne serdi.

Bölgenin spor turizmi potansiyelini ön plana çıkarmayı hedefleyen organizasyona ülkenin farklı illerinden toplam 32 sporcu katıldı. Savur İlçe Spor Salonu yanından start alan yarışmanın açılış törenine; Savur Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Av. Engin Uğur Hamidi, Mardin İl Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik ve yarışmacılar katıldı.

BELEDİYE BAŞKANI HAMİDİ: SAVUR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, "Savur'daki parkur, doğası, dayanıklılığı tam bu spora uygun. Savur cazibe merkezi haline geldi. Bundan sonra da bütün bu spor etkinlikleri her yıl burada yapılmaya devam edecek. Şu anda dayanıklılık kategorisinde 32 sporcumuz yarışıyor, aralarında Türkiye şampiyonları da var içinde. Avrupa şampiyonları da içlerinde dahil 2 gün sürecek 55 kilometrelik bir parkurda yarış yapıyorlar. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz. Etkinliğimiz yarın da devam edecek. Ben bu organizasyonun oluşmasında başta Mardin Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun'a ve Gençlik Spor Bakanlığına en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'SAVUR HARİKA BİR YER'

Antalya Kemer'den yarışmaya katılan geçen yılın Türkiye şampiyonu Bayram Uysal, "Doğası ve atmosferi inanılmaz ve beni en çok etkileyen buranın gerçekten insanları oldu. Harika bir misafirperverlikleri var. Burada yarışmaktan çok keyif alıyorum. Gerçekten keyif aldığım en büyük yarışlardan bir tanesi diyebilirim" diye konuştu.

'ROTA VE PARKUR ÇOK GÜZELDİ'

İstanbul'dan yarışmaya katılan motorcu Kayra Su Yazıcı ise "13 yıldır bu sporu yapıyorum. Bugün de Mardin'deyiz. Çok beğendim. Gerçekten buranın doğasına ilk defa doğuda bulunuyorum. Bir kere Van'a gitmiştim ama ilk defa Mardin'deyim. Çok beğendim insanları olsun, yemekleri olsun, doğası olsun. Rota çok güzeldi. Parkur da çok güzeldi. Biraz zordu. Dün yağmur yağdı. O yüzden parkur bir tık zorlaşmış olabilir. Çünkü yerler kayıyor" ifadelerini kullandı.

Organizasyona İstanbul'dan katılan Açelya Altıntaş, yarışmadan keyif aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Mardin'i çok sevdim. İlk defa geliyorum. İnsanı çok güzel, coğrafyası çok güzel. Parkur yağmurdan dolayı biraz zorlaştı, ama genel olarak çok keyif aldım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı