Mardin'de 'Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi' için protokol imzalandı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un katılımıyla, Mardin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Polat Vakfı arasında "Galatasaray Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi Devir ve İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Valilikte düzenlenen protokol törenine Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile Polat Vakfı Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Akın Süel katıldı.

İmzalanan protokol ile spor ve eğitim alanında gençlere yönelik önemli projelerin hayata geçirilmesi, tesisin etkin ve verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. - MARDİN