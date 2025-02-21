Mardin'de Futsal Finalinde Sporun Birleştirici Gücü

Mardin'deki Okul Sporları Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği finalinde, Mazıdağı Anadolu Lisesi şampiyonluk yaşarken, kaybeden Prof. Dr. Aziz Sancar Lisesi oyuncularıyla birlikte halay çekerek sporun birleştirici gücünü sergiledi.

Mardin Artuklu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği müsabakasında, sporun birleştirici gücü dikkat çekti. Mazıdağı Anadolu Lisesi ile Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi arasında oynanan final maçının ardından Mazıdağı Anadolu Lisesi, şampiyonluk ipini göğüsledi. Ancak kazanan takım, sadece zaferini kutlamakla kalmadı, aynı zamanda kaybeden takım ile birlikte sporun birleştirici gücünü gösterdi.

Mazıdağı Anadolu Lisesi oyuncuları, şampiyonluklarını halay çekerek kutlarken, maçı kaybeden Prof. Dr. Aziz Sancar Lisesi sporcuları da onlara eşlik etti. Bu anlamlı an, sporun rekabetçi yanını ve dostluğun ön planda olduğu unutulmaz bir görüntüye dönüştü. Mücadele sonunda ortaya çıkan görüntüler tüm katılımcılara renkli ve pozitif atmosfer yaşattı. - MARDİN