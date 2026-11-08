Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'de Batman Petrolspor ile 1-1 berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Mardin 1969 ile Batman Petrolspor 1-1 berabere kaldı. Mardin 1969'un golünü 49. dakikada Wilks, Batman Petrolspor'un golünü 51. dakikada Biron attı.

Stat: 21 Kasım

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas, Mehmet Ali Vardar

Mardin 1969: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Kayode (Dk. 69 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 78 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak (Dk. 86 Denic), Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 78 Eray Korkmaz), Alhassan, Wilks, Teklic (Dk. 87 Şahverdi Çetin)

Batman Petrolspor : Muhammed Birkan Tetik, Metehan Mert, Jo Jin-Ho, Biron, Pedrinho (Dk. 90+4 Gökhan Karadeniz), Macedo, Ömürcan Artan, Cissokho, Mücahit Albayrak, Polat Yaldır (Dk. 90 +4 Omar İmeri), Sousa (Dk. 78 Gökhan Altıparmak)

Goller: Dk. 49 Wilks ( Mardin 1969), Dk. 51 Biron ( Batman Petrolspor )

Sarı kartlar: Dk. 20 Metehan Mert, Dk. 44 Biron ( Batman Petrolspor ), Dk. 37 Emre Taşdemir, Dk. 79 Osman Yıldırım ( Mardin 1969)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yapılan maçta Mardin 1969 ile Batman Petrolspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı20

11 yıldır dinmeyen öfke! Onlarca vatandaş soluğu inşaatın önünde aldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O hareketi Sergen Yalçın'a mı yaptı? İrfan Can Kahveci'den açıklama

Günün olay adamı konuştu: Sergen Yalçın'a...
Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü

5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
Esenler'de tartıştığı sürücüyü 'gırtlağını keserim' diyerek tehdit eden şüpheli yakalandı

Trafikte kan donduran tehdit! Emniyete böyle götürüldü
Vatandaşlar dikkat! Sadakat kartı puanları yıl sonunda silinebilir

Vatandaşlar dikkat! Yıl sonunda hepsi silinebilir
Eski İngiliz bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Eski bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı

Fenerbahçe yenilgisi Iraola'nın başını yaktı