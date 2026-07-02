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Dorde Denic, Mardin 1969 Spor'da ilk antrenmanına çıktı

Dorde Denic, Mardin 1969 Spor'da ilk antrenmanına çıktı
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Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor'un Sırp orta saha oyuncusu Dorde Denic, Bolu kampında ilk antrenmanına çıkarak uyum sürecinin kolay geçtiğini ve takım hedefleri için elinden geleni yapacağını söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un yeni transferi Dorde Denic, ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni takımının Bolu'daki kampında çalışmalara başlayan 30 yaşındaki Denic, Mardin 1969 Spor'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kendisini çok iyi hissettiğini aktaran deneyimli Sırp orta saha oyuncusu, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren hem kulüp çalışanları hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarım tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım. Bu, benim uyum sürecimi oldukça kolaylaştırdı. Mardin 1969 Spor ve şehir hakkında buraya gelmeden önce de çok güzel şeyler duymuştum. Geldikten sonra bunların ne kadar doğru olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.

Yeni takım arkadaşlarıyla çalışmaya başlamak için sabırsızlandığını kaydeden Denic, "İlk antrenmanımı gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Sezon boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle hep birlikte başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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