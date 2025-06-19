TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un yeni teknik direktörü Ahmet Cingöz oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında düzenlenen ve Mardin 1969 Spor Asbaşkanı Veysi Duyan'ın katıldığı törende, Ahmet Cingöz ile bir yıllık sözleşme imzalandı.