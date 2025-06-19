Mardin 1969 Spor'un Yeni Teknik Direktörü Ahmet Cingöz Oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni teknik direktörü Ahmet Cingöz ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından düzenlenen törene Mardin 1969 Spor Asbaşkanı Veysi Duyan da katıldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor'un yeni teknik direktörü Ahmet Cingöz oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp binasında düzenlenen ve Mardin 1969 Spor Asbaşkanı Veysi Duyan'ın katıldığı törende, Ahmet Cingöz ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor