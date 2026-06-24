Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı
Nesine 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u yenen Mardin 1969 Spor, 18 yıl sonra 1. Lig'e yükseldi. Kulübün bayrağı, iki gün boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Nesine 2. Lig play-off finalinde Muşspor'u yenerek 18 yılın ardından 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'e yükselen kırmızı-lacivertli ekibin bayrağının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Şanlı bayrağımız iki gün boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanacak." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur