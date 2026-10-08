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Mardin 1969 Spor TD'si Petev, Bursaspor deplasmanında 3 puan hedeflediklerini söyledi

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Mardin 1969 Spor TD'si Petev, Bursaspor deplasmanında 3 puan hedeflediklerini söyledi
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Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacakları maçtan 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Petev, takımının kendi oyununu ortaya koyacağını ve oyuncularına güvendiğini belirtti.

MARDİN 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, "Stadyumda güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Bursaspor'a saygı duyuyoruz. Ancak biz bu maça kendi oyunumuzu ortaya koymak ve üç puanla evimize dönmek için çıkacağız. Hedefimiz bu" dedi.

Mardin 1969 Spor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Artuklu Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, idmanın ilk bölümünde açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durdu. Teknik direktör Petev, oyuncularına maçın oyun planına ilişkin çeşitli uyarılarda bulunurken antrenman taktik çalışmanın ardından tamamlandı.

'OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Petev, Bursaspor karşılaşmasının güzel bir atmosferde oynanmasını beklediğini ifade ederek, "Stadyumda güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Bursaspor'a saygı duyuyoruz. Ancak biz bu maça kendi oyunumuzu ortaya koymak ve üç puanla evimize dönmek için çıkacağız. Hedefimiz bu. Takımımız şu anda çok yoğun ve zorlu çalışmalar gerçekleştiriyor. Oyuncularımdan beklentim çok yüksek. Çünkü hepsi büyük bir özveri gösteriyor. Maçta onların vereceği reaksiyonu görmek istiyorum. Amacımız bu karşılaşmadan galibiyetle dönmek" dedi.

'MARDİN'DE ÇOK MUTLUYUM'

Mardin'i çok beğendiğini belirten Petev, "Şehir gerçekten çok güzel. Burada olduğum için çok mutluyum. İnsanlar çok sıcak ve misafirperver. Takımımızdan da çok memnunum. Benim için en önemli noktalardan biri oyuncuların çalışmak istemesi, kendilerini kanıtlamak ve gelişmek istemeleri. Hepsi büyük bir iş ahlakıyla çalışıyor. Bu nedenle burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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