Mardin 1969 Spor, Somaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mardin 1969 Spor, TFF 2. Lig 20. hafta müsabakasında Somaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde yapılan antrenmanda çeşitli pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Mardin 1969 Spor, Somaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mardin 1969 Spor, TFF 2. Lig 20. hafta müsabakasında sahasında Somaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ahmet Cingöz yönetiminde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mardin 1969 Spor, 24 Ocak Cumartesi saat 13.00'te Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda Somaspor'la karşılaşacak.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor
