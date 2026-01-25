Haberler

Somaspor maçına kar engeli

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanması planlanan Mardin 1969 Spor - Somaspor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu, iptal edilen karşılaşmanın yeni tarihini ilerleyen günlerde açıklayacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanması gereken Mardin 1969 Spor - Somaspor maçı hava koşulları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. Somaspor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te oynanması planlanan Mardin 1969 Spor - Somaspor karşılaşması, takım kafilemizin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşadığı aksaklıklar sebebiyle, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iptal edilmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
