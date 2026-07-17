Mardin 1969 Spor, forvet oyuncusu Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek "Tecrübeli futbolcu Kayode ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Olarenwaju Kayode'ye kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.