Mardin 1969 Spor, forvet oyuncusu Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, tecrübeli futbolcunun takıma önemli katkılar sağlayacağını belirtti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek "Tecrübeli futbolcu Kayode ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Olarenwaju Kayode'ye kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur