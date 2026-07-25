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Mardin 1969 Spor, Kerem Kurşun'u renklerine kattı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, ön libero Kerem Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, orta saha oyuncusu Enes Erol'un sözleşmesini de 2 yıl uzattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, ön libero Kerem Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, orta saha oyuncusu Enes Erol'un sözleşmesini de 2 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve istikrarlı performansıyla teknik heyetin ve taraftarların beğenisini kazanan Enes Erol'un sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı, 25 yaşındaki ön libero Kerem Kurşun ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enes Erol ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolculuğumuzda gösterdiği başarılı performansla takımımıza önemli katkılar sağlayan Enes Erol, yeni sezonda da formamızı giyecektir. Profesyonel futbolcu Kerem Kurşun ile 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Kerem Kurşun'a, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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