Haberler

Mardin 1969 Spor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin 1969 Spor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
+20 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MARDİN 1969 Spor, 1’inci Lig'in 8’inci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-lacivertliler, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı müsabaka için teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde Hamzabeyli Tesisleri'nde toplandı. Atletik koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı. Kırmızı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

'KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ'

Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, "Çok iyi bir takıma karşı pazar günü kendi evimizde iyi bir mücadele vereceğiz. Şu an lider durumdalar. Çok kıymetli oyuncu grubuna sahip, takım olarak büyük bir camia. Ama biz de iyi takımız. Pazar günü kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı

Devlet bankası, 2 dev şirketi satın almak için masaya oturdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi

Akaryakıt fiyatları balıkçıları ayağa kaldırdı! Petrol deposuna abluka
Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
Putin'e şok! 'Rusya kahramanı' dron saldırısında öldürüldü

Putin'in kahramanına kanlı pusu! O anları dünyaya servis ettiler
İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var

İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay

8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay