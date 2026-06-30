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Mardin 1969 Spor, kaleci Ömer Kahveci ile yeniden anlaştı

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Mardin 1969 Spor, 34 yaşındaki kaleci Ömer Kahveci ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Mardin 1969 Spor, kaleci Ömer Kahveci ile yeniden anlaştığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şampiyonluk yolunda yaptığı kritik kurtarışlar ve başarılı performansıyla takıma önemli katkılar sağlayan 34 yaşındaki başarılı file bekçisi Ömer Kahveci'nin yeni sezonda da kırmızı-lacivertli formayı giymeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Kaleci Ömer Kahveci 1+1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve profesyonel futbolcumuz Ömer Kahveci'ye hayırlı olmasını diliyor, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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