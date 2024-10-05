Üye Girişi
Haberler

Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 SK'yi 1-0 Yenerek Puanını 11'e Yükseltti

Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 SK'yi 1-0 Yenerek Puanını 11'e Yükseltti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'in 5. haftasında Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 Spor Kulübü'nü 72. dakikada Umut Dilek'in penaltı golüyle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

MARDİN 1969 Spor, ligin 5'inci hafta maçında evinde konuk ettiği Erciyes 38 Spor Kulübünü Umut Dilek'in 72. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi.

TFF 3.Lig 5. hafta maçında Mardin 1969 Spor ile Erciyes 38 SK karşı karşıya geldi. Ali Rıza Altunbakır'ın yönettiği maçın yardımcılıklarını Hüseyin Sağlık ve Mehmet Öcal yaptı. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan maça Mardin 1969 Spor; İsmail Cengiz, Tuncay Turgay Çağman, Fikret Sevilgen, Vural Altan, İlyas Ural, Gencay Erten, Yekta Sönmez, Ali Kemal Özkan, Barış Sağır, Ahmet Teker ve Umut Dilek ilk 11 ile başladı. Orta saha mücadelesi ile geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Mardin 1969 Spor'da Yekta Sönmez'in yerini Aykut Sarıdoğan'a, Tuncay Turğay Çağman ise Ahmet Can Özdemir'e bıraktı. İkinci yarıda daha etkili olmaya ve ataklarına sıkılaştırmaya başlayan Mardin 1969 Spor 72.dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen tecrübeli forvet Umut Dilek, topu ağlarla buluşturdu. Maçın kalan süresinde başka gol olmayınca müsabaka Mardin 1969 Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mardin 1969 Spor bu sonuçla puanını 11'e yükseltti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler 3-sayfa Erciyes Futbol Mardin Spor

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim
Interpol Genel Sekreteri Stock: Mafyaya yenildik

En tepedeki isim lafı dolandırmadan itiraf etti: Mafyaya yenildik
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (HATAYSPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 eKİM Hatayspor Trabzonspor maçı nereden izlenir? HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Hatayspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Real Madrid Villarreal CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Madrid Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Hatayspor Trabzonspor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Hatayspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Al Nassr Al Orubah CANLI İZLE şifresiz! Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr Al Orubah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Sporting Lisbon Casa Pia CANLI İZLE şifresiz! Portekiz Ligi Sporting Lisbon Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Inter Torino CANLI İZLE şifresiz! Serie A Inter Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Şanlıurfaspor Y.Malatyaspor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol 1. Lig Şanlıurfaspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Fatih Karagümrük Sakaryaspor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol 1. Lig Fatih Karagümrük Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Zonguldakspor Basket 67, Fenerbahçe maçına neden çıkmadı? Zonguldakspor Basket 67 Fenerbahçe maçı neden oynanmadı?
title