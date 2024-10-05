Mardin 1969 Spor, Erciyes 38 SK'yi 1-0 Yenerek Puanını 11'e Yükseltti

MARDİN 1969 Spor, ligin 5'inci hafta maçında evinde konuk ettiği Erciyes 38 Spor Kulübünü Umut Dilek'in 72. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi.

TFF 3.Lig 5. hafta maçında Mardin 1969 Spor ile Erciyes 38 SK karşı karşıya geldi. Ali Rıza Altunbakır'ın yönettiği maçın yardımcılıklarını Hüseyin Sağlık ve Mehmet Öcal yaptı. Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda oynanan maça Mardin 1969 Spor; İsmail Cengiz, Tuncay Turgay Çağman, Fikret Sevilgen, Vural Altan, İlyas Ural, Gencay Erten, Yekta Sönmez, Ali Kemal Özkan, Barış Sağır, Ahmet Teker ve Umut Dilek ilk 11 ile başladı. Orta saha mücadelesi ile geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Mardin 1969 Spor'da Yekta Sönmez'in yerini Aykut Sarıdoğan'a, Tuncay Turğay Çağman ise Ahmet Can Özdemir'e bıraktı. İkinci yarıda daha etkili olmaya ve ataklarına sıkılaştırmaya başlayan Mardin 1969 Spor 72.dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen tecrübeli forvet Umut Dilek, topu ağlarla buluşturdu. Maçın kalan süresinde başka gol olmayınca müsabaka Mardin 1969 Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mardin 1969 Spor bu sonuçla puanını 11'e yükseltti.