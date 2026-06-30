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Mardin 1969 Spor, Emre Taşdemir ile anlaştı

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Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, 30 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kulüp, tecrübeli oyuncunun takıma önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 30 yaşındaki solbek Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Taşdemir'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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