Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine Bülent Akan getirildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktörlük görevi için Bülent Akan ile anlaştı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Akan, Mardin 1969 Spor ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını belirtti.

Mardin 1969 Spor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akan, şunları kaydetti:

"Oyuncu grubunu tanıyoruz, ligi tanıyoruz, yıllardır birlikte çalışıyoruz. Mardin 1969 Spor armasının altındayız. Oyuncu kardeşlerimle beraber sahada bir karakter göstermemiz gerekiyor. Keyifli futbol oynamamız lazım. Çünkü taraftarlarımıza ihtiyacımız var."

Ligin kalan haftalarında güçlü bir duruş göstereceklerine inandığını ifade eden Akan, taraftarların kalan maçlarda takıma destek olmaya devam etmelerini temenni etti.

Törende, Mardin 1969 Spor Başkan Yardımcısı Polat Kasap da yer aldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
