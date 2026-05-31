Mardin 1969 Spor'da Bülent Akan dönemi sona erdi

1'inci Lig'in yeni temsilcisi Mardin 1969 Spor, şampiyonluk yaşatan teknik direktör Bülent Akan ile sözleşmesinin sona ermesiyle yollarını ayırdı.

Mardin 1969 Spor'u şampiyonluğa taşıyarak önemli başarıya imza atan teknik direktör Bülent Akan'ın sözleşmesinin sona ermesiyle yollar ayrıldı.

Mardin 1969 Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, şampiyonluk yolculuğunda önemli katkılar sunan Bülent Akan'a teşekkür edilerek, kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulunuldu. Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyan bu anlamlı yolculukta emekleriyle önemli bir iz bırakan Teknik Direktörümüz Bülent Akan ile sezon sonuna kadar olan sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze verdiği emek, ortaya koyduğu mücadele ve şampiyonluğumuza sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
