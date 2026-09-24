Mardin 1969 Spor'da Teknik Direktör Ahmet Cingöz dönemi sona erdi

Mardin 1969 Spor'da Teknik Direktör Ahmet Cingöz dönemi sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Ahmet Cingöz ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı. Kulüp, Cingöz'e görev süresi boyunca gösterdiği özveri, emek ve katkılardan dolayı teşekkür ederek gelecek kariyerinde başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Ahmet Cingöz ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir. Görev süresi boyunca kulübümüze göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Sayın Ahmet Cingöz'e teşekkür ederiz. Kendisine ve teknik ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyor, gelecek çalışmalarında yollarının açık olmasını temenni ediyoruz" denildi.