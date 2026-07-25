Haberler

Mardin 1969 Spor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı

Mardin 1969 Spor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1’inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen sol kanat oyuncuları Mert Miraç Altıntaş (24) ve Şener Kaya (23) ile yollarını ayırdı.

1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen sol kanat oyuncuları Mert Miraç Altıntaş (24) ve Şener Kaya (23) ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda elde edilen tarihi başarıda emeği sol kanat oyuncuları Mert Miraç Altıntaş ve Şener Kaya'ya teşekkür edilerek, formayı giydikleri süre boyunca ortaya koydukları mücadele, özveri ve takıma sağladıkları katkının kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Kulüp tarafından yapılan veda paylaşımında, "Kulübümüze verdiğiniz emekler için teşekkür ediyor, kariyerinizin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

Yer Kadıköy! Sahnede bu kez iki kadın vardı
Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler

Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Ve Salah için Serdal Adalı'dan açıklama geldi

Ve Salah için başkandan açıklama geldi
Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama

Tepkilerin odağındaki peynir firması kendini böyle savundu

Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı

O kara günde valilik konutunda neler oldu? Hizmetli her şeyi anlattı