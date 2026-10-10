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Mardin 1969 Spor, Bursaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

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Mardin 1969 Spor, Bursaspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-lacivertli ekip, karşılaşmayı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da oynayacak.

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki İbrahim Yazıcı Stadı'nda teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Isınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-lacivertli ekip, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-lacivertli ekip, karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Bursaspor ile Mardin 1969 Spor, yarın saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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